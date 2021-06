FC Utrecht heeft dinsdag, op de negentiende dag van de verkoopperiode, de vijfduizendste seizoenkaart voor het seizoen 2021/2022 verkocht. Nooit eerder gebeurde dat zo snel. Vorig jaar werd de vijfduizendste pas op de 26e dag van de verkoop besteld en in 2019 pas op dag veertig.

33 procent van de verkochte kaarten is mede mogelijk gemaakt door het Sint-Maartenpact, waarmee FC Utrecht-supporters elkaar kunnen ondersteunen. 711 supporters, tientallen leden van FC Utrecht-businessclub, de aandeelhouders, de spelersgroep, personeelsleden, de directie, de raad van commissarissen en officiële partners van de club leverden een bijdrage aan dit pact.

Supporters die tussen de 40 en 64 jaar oud zijn verlengen hun seizoenkaart het vaakst, blijkt uit gegevens van de club. Verder keren inwoners van Amersfoort procentueel gezien het vaakst terug. 88 procent van de Amersfoorters verlengden hun seizoenkaart al.

Huidige seizoenkaarthouders hebben tot en met donderdag 1 juli de tijd om hun plek in stadion Galgenwaard te verlengen. Vanaf vrijdag 2 juli gaan alle overige plekken de vrije verkoop in. Donderdag 1 juli is daarnaast ook de laatste dag waarop Gouden Seizoenkaarten kunnen worden aangeschaft.