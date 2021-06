Twee personen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag betrapt terwijl ze vermoedelijk probeerden in te breken bij een supermarkt aan de Twijnstraat in Utrecht. Tijdens de aanhouding bleek een van hen een morgenster als wapen bij zich te hebben.

Na een melding werden agenten naar de supermarkt gestuurd. De verdachten zouden de deur van een hek hebben geforceerd en korte tijd naar binnen zijn gegaan.

Volgens de getuige reden ze daarna op een scooter richting het Ledig Erf. Daar werden ze klemgereden door de agenten.

De twee zijn aangehouden voor vernieling van de deur. Een van hen bleek daarnaast in het bezit van inbrekerswerktuigen en een morgenster. Ook bleek de scooter waarop ze reden een WOKstatus te hebben. Voor al deze feiten is een proces-verbaal opgemaakt.