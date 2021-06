Een snelheidscontrole op de Boulevard in Zeist leverde de politie Team Verkeer Midden-Nederland dinsdagochtend een flinke buit op. De controle resulteerde namelijk in 44 proces-verbalen.

39 daarvan waren voor automobilisten die te hard reden. De hoogst gemeten snelheid op deze 50 kilometerweg was 102 kilometer per uur. Ook werden er twee proces-verbalen opgemaakt voor het vasthouden van een telefoon. Dat laat de politie weten via een bericht op Instagram.

Daarnaast hadden twee mensen hun zijruiten getint door middel van te donkere folie en had één aanhanger een ondeelbare lading die voor de aanhanger uitstak.