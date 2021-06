Tegen zeven van de in totaal zeventien aangehouden krakers, die zich vorig jaar november verschansten op het terrein van een caravanstalling aan de Dieselbaan in Nieuwegein, is dinsdag door het Openbaar Ministerie (OM) een geldboete van 300 euro geëist.

Een groep van dertig krakers bezette vorig jaar op 8 november een voormalige houthandel op bedrijventerrein Plettenburg. Een wandelaar met een hond ontdekte de groep op het terrein en alarmeerde de eigenaresse.

Die schakelde de politie in. Binnen een mum van tijd omsingelde een grote politiemacht met meerdere voertuigen het erf van het leegstaande bedrijfspand.