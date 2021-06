Ziggo stapt op 20 juli over van analoge radio naar digitale radio in verschillende regio's in de provincie Utrecht. Klanten in de regio Utrecht, Driebergen en Veenendaal kunnen dan geen analoge radio meer ontvangen.

De overstap is onderdeel van het plan van Ziggo om aan het einde van het jaar in heel Nederland over te stappen op digitale radio. Ziggo is de laatste provider in Nederland die nog analoge radio via de kabel aanbiedt.

Klanten die overstappen op digitale radio, kunnen dat op twee manieren doen: via hun tv of mediabox, of middels de digitale radio-ontvanger. Maar voor wie toch liever analoog wil blijven luisteren, biedt de provider een oplossing. Via de website van Ziggo kunnen klanten gratis een FM-antenne bestellen.