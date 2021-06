De politie heeft dinsdagochtend een inval gedaan in een woning aan de Peetersdreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Een zwaar bewapende eenheid bewaakt de flatwoning aan de voor- en achterkant.

De politie ontmantelt op dit moment een wietplantage in de flatwoning. Lampen, wanden en planten staan opgesteld in de portiek. Of er aanhoudingen zijn verricht kan de politie niet zeggen.

Buurtbewoners staan op hun balkon de actie te bekijken. In de woning is de politie met een onderzoek bezig. Hierbij wordt ook een speurhond ingezet. De hond heeft onder meer een geparkeerde auto doorzocht. De politie doet nog geen mededelingen over de inval.