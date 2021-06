De 38-jarige Utrechter die vlak na Kerst zijn Australische huisgenoot neerstak in een pand aan de Amsterdamsestraatweg moet een jaar de cel in. Aan de straf is ook een half jaar voorwaardelijk celstraf gekoppeld.

De rechtbank Midden-Nederland acht bewezen dat de Utrechter zijn huisgenoot opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toebracht.

De twee kregen ruzie over de huur. De verdachte was door de huurbaas aangezegd dat hij moest verkassen, en de Australische arts mocht diens etage ook huren om zijn woonruimte te vergroten.

De verdediging stuurde aan op noodweer, omdat de Utrechter met een bezem geslagen zou zijn en zich wilde verdedigen met een vleesmes dat hij uit de keuken pakte. De rechtbank oordeelde op basis van de sporenonderzoek dat dat niet aannemelijk is.

Het slachtoffer, die een schadevergoeding krijgt van bijna 15.000 euro, liep een slagaderlijke bloeding op in zijn arm. De zenuwschade was dermate groot dat hij niet meer kan werken. Dat is blijvend. De arts en zijn vriendin hebben inmiddels besloten Nederland te verlaten vanwege de traumatische ervaring. De verdachte heeft twee weken om in hoger beroep te gaan.