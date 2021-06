Zeist wil inwoners zelf laten beslissen hoe en waarvoor de gemeente geld uittrekt of juist bespaart. Wel of geen blad in de herfst wegblazen? De bermen niet meer maaien? Komende zaterdag is er een hoorzitting waar 62 voorstellen worden besproken.

De gemeente Zeist ziet door een aantal ontwikkelingen (onder meer corona) de kas steeds verder leeg raken. Er komt minder geld binnen en er gaat meer geld uit. Om een gezonde financiële huishouding te houden, moet Zeist keuzes maken. Die kwestie legt de raad van Zeist nu bij de burgers neer.

Op verzoek van de gemeenteraad heeft een adviescommissie, bestaande uit 150 inwoners, hierover advies uitgebracht en die kwam met 62 voorstellen. Het gemeentebestuur heeft de voorstellen getoetst. Het resultaat ligt nu bij de gemeenteraad. Het college verdeelt de 62 voorstellen in drie categorieën: uitvoeren, verder uitwerken en niet uitvoeren.

Een verhoging van de OZB voor de komende drie jaren met 3 procent levert de gemeente 1,2 miljoen euro extra op. Mogelijk is ook inkrimping van het aantal ambtenaren, meer efficiëntie bij de gemeentelijke uitvoering en inwoners uitnodigen voor maatschappelijke doelen. Mensen die willen inspreken, kunnen dat voor vrijdag laten weten. De hoorzitting is ook via YouTube te volgen.