Door de aanhoudende droogte, veroorzaakt door het warme weer, geldt vanaf morgen 'fase twee natuurbrandrisico' in de regio Utrecht.

Veiligheidsregio Utrecht (VRU) waarschuwt mensen die de komende dagen de natuur in trekken om extra alert te zijn en verdachte zaken meteen te melden via 112.

Het risico dat een natuurbrand ontstaat, is groter nu het al langere tijd droog is. Een natuurbrand kan zich in deze droge periode snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind, zo waarschuwt de VRU.

Volgens de Veiligheidsregio Utrecht ontstaan branden vaak door menselijk gedag, zoals het weggooien van sigarettenpeuken. Om een natuurbrand te voorkomen, adviseert de VRU onder meer om bij barbecueën blusmiddelen bij de hand te houden, geen vuur te maken in de natuur en afval weg te gooien in een prullenbak. Ook wordt geadviseerd niet te roken in de natuur, zeker niet wanneer het droog is.