De Utrechtse politie is maandagochtend met meerdere eenheden uitgerukt voor een vrouw die een wapen in haar hand zou hebben. Een motorrijder meldde een bestuurder te hebben gezien met een vuurwapen in een voertuig.

In het voertuig van de vrouw werd een nepwapen aangetroffen, dat 'gelijkenissen vertoonde' met een echt vuurwapen, meldt de politie op Instagram.

De verdachte is meegenomen naar het bureau voor verhoor. Het nepwapen is in beslag genomen.