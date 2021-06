De politie in Utrecht heeft in de nacht van zondag op maandag drie mannen aangehouden vanwege een woninginbraak. Een bewoner zag dat de mannen een inbraak aan het plegen waren nabij de 2e Daalsedijk.

Toen de politie arriveerde, vluchtten de mannen in de richting van het centrum. De politie zette daarop de hele wijk af. De mannen werden niet veel later in de bosjes aangetroffen.

"Met de angst voor de politiehond op hun gezicht hebben wij de mannen aangehouden voor de gepleegde inbraak", schrijft de politie maandag op Instagram.