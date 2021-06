De gemeente Nieuwegein krijgt de begroting voor volgend jaar waarschijnlijk maar net sluitend en staat voor een aantal flinke uitdagingen. Dat blijkt uit de kadernota die de gemeente vrijdag publiceerde.

"Het is een kadernota in heel bijzondere tijden", zegt economiewethouder Hans Adriani. Een kadernota is een voorbode voor de begroting die de gemeente in september presenteert.

Het is de laatste van dit college en dat zorgt er volgens Adriani voor dat er nog veel ruimte wordt gelaten voor de nieuwe bestuurders. "Er zijn flinke onzekerheden, wat betekent dat we niet fluitend de komende vier jaar in gaan."

Vanwege de coronacrisis is het ook voor Nieuwegein nog onduidelijk wat de gevolgen voor de economie zijn. "We hebben geen idee wat de effecten zullen zijn op de armoede, verhuisbewegingen, economie, zorg. Tegelijkertijd zien we autonome ontwikkelingen die behoorlijk beslag leggen op de gemeentelijke middelen, zoals bouwkostenstijging, de jeugdzorg en Wmo", vervolgt Adriani.

Voor die laatste twee dingen rekent Nieuwegein op een schenking van 4 miljoen euro van de landelijke overheid. Maar dat bedrag kan ook hoger of lager uitvallen. Toch heeft de gemeente voorlopig geen back-upplan, mocht het stadsbestuur in de min komen.

"We moeten dan kijken: waar kan het minder? Waar kunnen we vertragen? En anders moet je naar serieuze bezuinigingen gaan, maar het heeft geen zin om daarover te speculeren. Wij gaan er gewoon van uit dat de begroting in ieder geval in 2022 sluitend is", aldus Adriani.