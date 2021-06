De politie heeft vrijdag 47 verwaarloosde honden en één ara uit een Utrechtse woning in beslag genomen. Ze leefden in kleine kooien die ernstig vervuild waren.

De politie kwam de verwaarloosde dieren op het spoor na een melding over een dode hond in het water. Na verschillende signalen kwamen er meerdere Utrechtse adressen in beeld, waar dieren werden gehouden om mee te fokken. De politie viel vervolgens drie woningen binnen.

In een van de huizen troffen agenten de 48 verwaarloosde dieren aan in kleine en ernstig vervuilde kooien. De dierenarts constateerde dat de dieren er slecht aan toe waren, waarop ze uit het huis werden gehaald. De beesten zijn ondergebracht op een geheime locatie.

De eigenaar was tijdens de inval niet thuis en is niet aangehouden. Hij zal later worden gehoord door de politie. Bij twee andere woningen heeft de dierenbescherming een dwangsom opgelegd om ervoor te zorgen dat de opvang verbeterd wordt.

De politie roept hondenbezitters die vermoeden dat hun huisdier afkomstig is van een van de drie fokkers, op om zich te melden. Het gaat daarbij om chihuaha's, pomeranians, bostonterriërs, toypoedels en Shi tzu's.