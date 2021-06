De gemeente Utrecht is de aanhoudende overlast in parken zat. Vooral in Park Lepelenburg is het tot diep in de nacht druk en worden coronaregels massaal genegeerd. De gemeente zet daarom de komende avonden extra handhavers in.

Grote groepen, herrie, alcoholgebruik en bergen achtergelaten afval zorgden de afgelopen nachten voor overlast in de Utrechtse parken. "Dit soort situaties tolereren we niet", zegt burgemeester Sharon Dijksma. Daarmee doelt Dijksma niet alleen op Park Lepelenburg, maar ook op de populariteit van het Wilhelminapark en het Griftpark. "We moeten niet verslappen, daarom nemen we extra maatregelen."

Utrecht zet de komende avonden en nachten meer handhavers in. Zij spreken mensen in parken aan op de grootte van groepen, het houden van afstand en geluidsoverlast. Vooral na sluitingstijd van de horeca neemt de drukte in de parken toe en zullen handhavers extra opletten.

Daarnaast hebben alle voorzitters van studentenverenigingen bericht van de gemeente ontvangen, met het verzoek hun leden nadrukkelijk te wijzen op de geldende (corona)regels in de parken. Ook zijn de teksten op digitale tekstkarren aangepast. Zo is te lezen dat een boete dreigt bij overtreding van de regels.