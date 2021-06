De gemeente Stichtse Vecht verzoekt iedereen die komend weekend naar recreatiegebied De Strook bij de Loosdrechtse Plassen gaat om niet met de auto te komen. De verwachting is dat er te weinig parkeerplekken zijn.

Om het verkeer in goede banen te leiden, geldt een aantal verkeersmaatregelen. Zo is er eenrichtingsverkeer op de Nieuweweg tussen het Zandpad en de Herenweg in de richting van het Zandpad.

Verder is er komend weekend een omleidingsroute vanaf het Zandpad via Maarssen-Dorp en Maarsseveensevaart. Daarnaast worden verkeersregelaars ingezet. Verder roept de gemeente bezoekers op te vertrekken als het te druk wordt om de coronamaatregelen in acht te kunnen nemen.