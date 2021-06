De opluchting is groot bij de Utrechtse middelbare school UniC. Leerlingen die gedupeerd dreigden te raken door zoekgeraakte eindexamens, hoeven toch geen herexamen te doen.

De schoolleiding organiseerde woensdagmiddag een bijeenkomst voor de veertig leerlingen. Bij PostNL waren de examens kwijtgeraakt toen ze onderweg waren naar een tweede nakijkronde op een andere school. Zonder de volledige correctie kan er geen cijfer komen, waardoor een herkansing nodig zou zijn.

Later op de dag bleek dat niet nodig te zijn. Demissionair onderwijsminister Arie Slob liet weten dat de eerste cijfers toch meetellen en dat een herkansing niet nodig is. "We zijn heel blij met deze coulance", reageert een woordvoerder van scholengroep NUOVO.

Bij het postbedrijf waren examens van meerdere scholen in Nederland zoekgeraakt. Donderdag krijgen de leerlingen te horen of ze geslaagd zijn.