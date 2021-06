De tippelchallenge op 3 juli, een sponsorloop van 500 meter op hakken voor het einde van de tippelzone in Utrecht, gaat niet door. Dat laten organisatoren van Het Overweeghuis, een huis dat opvang biedt aan mensen die uit de prostitutie willen, aan het AD weten.

Het leidde echter tot verontwaardigde reacties, onder meer uit de politiek. "Bijna dansen op het graf", zei GroenLinks-leider Heleen de Boer. De tippelzone sluit op 1 juli. Zij vroeg de organisatie van de actie af te zien.

Stichting Het Overweeghuis heeft daarom besloten om de tippelactie af te zeggen. "Vanwege de verwarring en weerstand die er is ontstaan rondom de actie, hebben wij besloten om de Tippelchallenge te annuleren", laat Evelien Roukema weten.

"Onze prioriteit is het welzijn van de vrouwen die op de tippelbaan werkzaam zijn voorop te stellen. Daarnaast is het behoud van de goede relaties met onze samenwerkingspartners van groot belang." Het Overweeghuis probeert onder meer met subsidie van de gemeente een locatie in de stad op te zetten.

Hoewel de stichting in Utrecht nog geen fysieke plek heeft, zou het opgehaalde geld worden besteed aan de vrouwen die vastlopen in de prostitutie. Roukema laat verder weten dat de intentie van Het Overweeg huis uitsluitend positief is geweest.

"Het was niet bedoeld om denigrerend naar de vrouwen toe te zijn of het einde van de tippelzone te vieren, maar om aandacht te vestigen op het feit dat de tippelzone sluit en dit voor een aantal vrouwen een heel lastige situatie met zich meer brengt waar we als Overweeghuis een oplossing voor willen bieden."