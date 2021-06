Ondanks de verplichting vanuit de overheid aan alle scholen in Nederland om weer volledig open te gaan, doen drie scholen in Utrecht dat niet. Het gaat om het St. Bonifatiuscollege, het Christelijk Gymnasium Utrecht en het Gerrit Rietveld College.

De drie scholen kunnen "vanwege een combinatie van factoren" niet volledig open. Ze willen wachten tot na de zomer om onrust in de laatste weken voor de vakantie te vermijden en het risico op besmettingen te voorkomen. Ook zou de ventilatie in verschillende lokalen niet afdoende zijn en kan er niet altijd genoeg afstand worden gehouden.

Enkele ouders met leerlingen op die scholen hebben een melding gemaakt bij de Onderwijsinspectie. Volgens een woordvoerder gaat de inspectie met alle scholen in gesprek om te bekijken wat er wel mogelijk is. Over sancties wordt volgens de woordvoerder niet gesproken.

Volgens het ministerie van Onderwijs geeft in Nederland zo'n 95 procent van alle scholen sinds maandag weer vijf dagen in de week fysiek les aan hun leerlingen.