Door een gesprongen waterleiding is het maandagmiddag een aantal uren niet mogelijk geweest om te vaccineren in de voormalige Beursfabriek aan de Symfonielaan in Nieuwegein.

Volgens woordvoerder Lennart van Trigt van de GGD Utrecht is direct alles in het werk gesteld om de mensen met een prikafspraak 'om te leiden' naar een andere locatie. "Mensen die het Pfizer-vaccin zouden krijgen, konden naar de Jaarbeurs in Utrecht of naar Driebergen. Op die laatste locatie kon men ook het Janssen-vaccin krijgen."

Desondanks heeft het incident volgens Van Trigt voor ongemak gezorgd. "Tussen de leidingbreuk en de inzet van het belteam zit een aantal minuten. We hebben de mensen die al onderweg waren uiteraard niet op tijd kunnen bereiken. En er zijn ongetwijfeld ook mensen geweest die simpelweg niet uit konden wijken naar een andere locatie."

Om 14.45 uur kon er weer geprikt worden in Nieuwegein. Mensen die hun vaccinatie zijn misgelopen, worden gebeld en kunnen op korte termijn een nieuwe afspraak maken.