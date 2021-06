Een bestelbus is in de nacht van zaterdag op zondag gekanteld na een eenzijdig ongeval op knooppunt Oudenrijn bij Utrecht. De bestuurder probeerde daarna via een sloot weg te zwemmen richting de C.H. Letschertweg.

Het ongeval vond rond 1.30 uur plaats op de verbindingsweg van de A2 naar de A12 naar Den Haag. De bus kwam door onbekende oorzaak in de linkerberm terecht, knalde daarna hard tegen de rechtervangrail en kwam midden op de weg op zijn kant tot stilstand.

De politie zette het gebied af en ging met meerdere agenten en honden op zoek naar de bestuurder. Een agent met een waadpak zocht in de sloot en bosschage en vond daar de drijfnatte bestuurder.

De man werd door ambulancepersoneel gecontroleerd en onder begeleiding naar het ziekenhuis vervoerd. De politie onderzoekt of hij onder invloed van alcohol of drugs was.

De bestelwagen raakte zwaar beschadigd en is door een berger afgesleept. De vangrail is met spoed gerepareerd. Vanwege het ongeval en herstel van de schade was de verbindingslus enkele uren volledig afgesloten. Meerdere automobilisten die de rode kruizen hadden genegeerd, zijn bekeurd door de politie.