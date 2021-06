De brandweer is zaterdag uitgerukt voor een brand in een woning aan de Pasteurstraat in Utrecht. Er vielen geen gewonden. Een bewoner is naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij rook had ingeademd.

De brand ontstond rond 12.00 uur in de keuken van de woning. De brandweer had het vuur snel onder controle. Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend.