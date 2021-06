De politie is zaterdag met meerdere eenheden en een arrestatieteam uitgerukt vanwege een melding over een persoon met een vuurwapen aan de Haifadreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Na onderzoek bleek dat er niemand thuis was.

De melding kwam rond 12.45 uur binnen. Volgens de melder zou er iemand met een vuurwapen zijn gezien in de omgeving van de Vechtplantsoen.

De politie is nog op zoek naar de verdachte.