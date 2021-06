Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4.30 uur tegen de gevel van parfumerie Pour Vous aan de Burchtplein in Vleuterweide geramd. De pui van de winkel ligt er uit. De daders gingen er op scooters vandoor en maakten flesjes parfum buit.

De auto waarmee de ramkrakers tegen de parfumerie aanreden, lieten ze volgens een politiewoordvoerder achter. "Deze is door ons afgesleept en meegenomen voor onderzoek."

Er zijn nog geen verdachten aangehouden, aldus een woordvoerder. Het zou gaan om meerdere daders in donkere kleding.

Het gebied rondom de zaak is afgezet en agenten doen onderzoek. In de buurt zijn al flesjes parfum teruggevonden, aldus de politie.