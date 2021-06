Utrechters die hun woning aan toeristen willen verhuren, moeten dit voortaan melden bij de gemeente. Wie dat niet doet, riskeert een hoge boete die na een tweede keer ruim 8.000 euro bedraagt. Dat heeft de Utrechtse gemeenteraad donderdag besloten.

Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken) wil een meldplicht voor de kleine logieverhuurders van onder meer het populaire Airbnb invoeren om te voorkomen dat zij over de limiet van zestig nachten gaan.

Volgens de gemeente overtreedt 40 procent van de verhuurders die limiet. Door deze regels te stellen hoopt de gemeente overlast in de stad te beperken en de woningmarkt te beschermen.

De raad is erg verdeeld over het onderwerp. Het CDA probeerde met een voorstel voorlopig nog even een pas op de plaats te maken met de meldplicht, maar dit kreeg niet genoeg steun.

Op initiatief van GroenLinks werd nog wel geregeld dat wie de eerste keer verzuimt melding te maken van logés in hun woning, de boete aanzienlijk lager is dan wanneer iemand die fout voor en tweede keer of vaker maakt.

De verhuurders van Host Club Utrecht lieten eerder weten bang te zijn dat ze door deze regeling met "enorme rompslomp" worden opgezadeld. Omdat gasten annuleren, verlengen of gewoon niet komen opdagen, zullen er dan namelijk ook veel afmeldingen gemeld moeten worden.