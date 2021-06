De watertoren aan de Neckardreef in de Utrechtse wijk Overvecht wordt opgeknapt. Ook heeft de gemeente besloten het naastgelegen park aan te pakken. Daar komt een horecapaviljoen, een speeltuin en een dierenweide.

De watertoren was tot een aantal jaar geleden nog in het bezit van waterbedrijf Vitens, maar wordt al sinds het begin van deze eeuw niet meer gebruikt. In 2018 verkocht Vitens het gebouw aan ondernemer Winder Sital. Vorig jaar werd bekend dat er vier appartementen in de toren komen. Op de begane grond komen werkplekken.

Buurtbewoners zouden echter graag zien dat bij de watertoren een plek komt om te eten en drinken. "Nu de watertoren een nieuwe bestemming krijgt, grijpen wij de mogelijkheid aan om ook een deel van het park opnieuw in te richten", zegt wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken). "We vinden het belangrijk dat het terrein rondom de toren openbaar toegankelijk blijft."

De plannen moeten bijdragen aan een groenere, gezondere en veiligere wijk. De opknapbeurt wordt gefinancierd met steun van het Rijk en de provincie Utrecht.