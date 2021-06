De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een 45-jarige man die een uitlaat probeerde te stelen aangehouden in Veenendaal. Hij werd op heterdaad betrapt.

De man was midden in de nacht aan het sleutelen aan de uitlaat. Toen agenten ter plaatse kwamen, bleek dat de man een complete uitlaat had losgemaakt. De verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden.

Eerder werden in Veenendaal al een aantal katalysatoren gestolen. Het is niet duidelijk of dat ook het werk van de 45-jarige verdachte is.