Het St. Bonifatiuscollege en het Christelijk Gymnasium Utrecht zijn niet van plan om maandag volledig te heropenen, schrijven beide scholen in een brief aan de ouders. De scholen willen wachten tot na de zomer om onrust in de laatste weken voor de vakantie te voorkomen.

Het demissionaire kabinet wil dat middelbare scholen vanaf maandag tot aan de zomervakantie volledig open zijn voor alle leerlingen, maar de twee Utrechtse scholen maken zich zorgen.

"Het merendeel van onze docenten en ook veel leerlingen geven aan tot de toetsweek door te willen gaan op de manier waaraan iedereen gewend is. Veel leerlingen zijn bezorgd dat het op de valreep overgaan naar hele klassen juist onrust geeft en ten koste gaat van een goede afronding van het schooljaar", schrijft rector Hanneke Schreuder van het St. Bonifatiuscollege.

Veel leerlingen zouden bang zijn om vlak voor het einde van het jaar besmet te raken met het coronavirus of in quarantaine te moeten en hierdoor bijvoorbeeld toetsen te missen.

Ineke Schaveling, rector van het Christelijk Gymnasium Utrecht, stelt eveneens dat "het voor de kwaliteit van het onderwijs beter is om de laatste weken van het schooljaar niet te veel onrust te veroorzaken, iets wat een volledige heropening absoluut tot gevolg zou hebben".

Na de zomer willen beide scholen wel volledig heropenen.