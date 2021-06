Een auto is woensdagmiddag in brand gevlogen op de A12 bij Driebergen in de richting van Utrecht, meldt Rijkswaterstaat. Twee rijstroken zijn dicht.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en of er gewonden zijn. Verschillende hulpdiensten zijn uitgerukt.

Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. Rijkswaterstaat meldt dat er twee rijstroken zijn afgesloten. Het is onbekend hoelang dit gaat duren.