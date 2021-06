Wie een vaccinatieoproep heeft gehad en zich het liefst in eigen regio wil laten prikken, kan beter bellen in plaats van online een afspraak te maken, stelt GGD regio Utrecht. Mensen die online een afspraak maken worden nu vaak doorgestuurd naar Amsterdam of verder weg, terwijl het ook dichter bij huis kan.

Daarbij is het volgens een woordvoerder van GGD regio Utrecht wel belangrijk dat niet iedereen tegelijkertijd gaat bellen als er een nieuwe leeftijdsgroep wordt uitgenodigd. "Dan raakt ons klantcontactcentrum overbelast. Als je aan de beurt bent, kun je beter later op die dag bellen. Je hoeft niet bang te zijn dat je geen plekje krijgt of dat deze vergeven wordt, want dat vaccin staat voor je gereserveerd."

Het is volgens de woordvoerder momenteel erg druk met mensen die een prikafspraak proberen te maken. Het computersysteem stuurt mensen vaak door naar verre locaties. Voor iedereen die online een vaccinatieafspraak probeert te maken worden namelijk drie tijden en locaties gereserveerd. Aan het eind wordt pas de definitieve afspraak gemaakt, maar in de tussentijd zijn de twee overige opties voor anderen geblokkeerd.

Volgens de woordvoerder zijn er in de provincie Utrecht inmiddels 450.000 prikken gezet. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal vaccinaties in de regio Utrecht.