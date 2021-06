Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht en burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt kregen dinsdag hun eerste vaccinatie tegen COVID-19.

"Hij zit hoor! Omdat ik in de afgelopen maanden corona kreeg, is één vaccin meteen voldoende. Ik ben blij en opgelucht. Dank aan de mensen van de GGD voor de snelle en vakkundige wijze waarop dit is georganiseerd!", liet Dijksma weten op sociale media.

Burgemeester Potters gebruikte de gelegenheid om zijn inwoners toe te spreken. "Zodra het kon, heb ik direct een afspraak ingepland voor een vaccinatie. Alleen samen kunnen we op deze manier deze coronacrisis bezweren! Het is belangrijk dat de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk is. Maak daarom snel een afspraak!"