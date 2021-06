Het Utrechts Archief is sinds maandag weer online bereikbaar nadat de server vergrendeld was geraakt door een vermoedelijke cyberaanval. Klanten kunnen alle digitale bestanden weer opvragen.

De server met daarop ongeveer zeven miljoen online kopieën van originele collecties was door de gijzelsoftware onbereikbaar sinds 11 maart. De schade door de hack bedraagt tienduizenden euro's.

"Je wil je klanten dit niet aandoen. We zijn enorm geschrokken. Maar gelukkig hebben we het met hulp van deskundigen van KPMG snel onder controle kunnen krijgen. Ik ben er trots op dat we de planning om eind mei weer bereikbaar te zijn, hebben gehaald", zegt directeur Chantal Keijsper.

In de afgelopen weken zijn alle data weer teruggezet. Ook de ICT-omgeving is veiliger ingericht om cyberaanvallen in de toekomst te voorkomen.

Keijsper zegt dat Het Utrechts Archief de schade zelf kan bekostigen. "In de begroting zit een post voor onderhoud. Wat de kosten precies zijn, weet ik nog niet. Maar enkele tienduizenden euro's ben je zo kwijt. Voor het inhuren van deskundigen van KPMG en het vervangen van onderdelen. De grootste schade is dat we lang niet online zijn geweest."