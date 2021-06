Een groep van dertig ondernemers roept de gemeente Utrecht dinsdag in een brief op om een bedelverbod in te voeren voor "de georganiseerde bedelbendes" bij winkels aan de Kanaalstraat en de Damstraat in de Utrechtse wijk Lombok. Volgens de ondernemers is de overlast de laatste tijd enorm toegenomen.

"Klanten worden lastiggevallen, de sfeer wordt daardoor grimmiger en ondernemers en bewoners voelen zich hierdoor onveilig", zo valt te lezen in de brief van de dertig ondernemers.

De ondernemers, winkeliersvereniging Lombok, de Ulu Moskee en bewonersorganisatie Wishing Well West verwijzen naar steden zoals Leiden, Den Haag en Eindhoven waar al een bedelverbod is ingesteld. In Den Haag krijgen bedelaars een boete van 95 euro en een gebiedsverbod. Vorig jaar was een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad tegen een bedelverbod.

"Als ondernemers en organisaties helpen wij graag mensen die het moeilijk hebben, staan wij open voor goede doelen en mogen mensen hier altijd contact met ons over opnemen. Maar het gaat hier om georganiseerde bendes die geld verdienen", aldus de ondernemers in de brief.

"In de ochtend worden ze afgezet, ze staan op professionele manieren met elkaar in contact, staan vaak hinderlijk in de weg en vragen aan het einde van de dag bij ondernemers of ze de honderden opgehaalde euro's aan kleingeld mogen wisselen. Dat is steeds vaker opdringerig en intimiderend."

Ook zijn de ondernemers van mening dat deze praktijken funest zijn voor een levendig en veilig winkelgebied. "Wij spreken onze klanten aan om niet te doneren. Wij doen dit vaak al en willen hierin best een stap extra zetten. Wij kunnen dit echter niet alleen en voelen ons hierin nu vaak onveilig en niet gesteund. Daarom hebben we een dringende oproep aan u."