Op de N210 tussen IJsselstein en Benschop heeft maandagmiddag een ongeluk plaatsgevonden. Een auto die een jetski op een aanhanger trok, kwam daar in botsing met een bedrijfsbusje. Minstens één persoon raakte gewond.

Een van de bestuurders zou op de verkeerde weghelft terecht zijn gekomen. Het busje is op zijn zij in de berm beland en de jetski ligt in de sloot.

Twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen, maar de traumaheli hoefde niet ter plaatse te komen. In ieder geval één persoon raakte gewond, maar onduidelijk is nog hoe diegene eraan toe is.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. De weg is in beide richtingen afgesloten. Het verkeer kan omrijden via de Benedeneind-Zuidzijde.

Omdat olie en brandstof uit de voertuigen in het grondwater terechtgekomen zijn, zijn ook medewerkers van de provincie Utrecht ter plaatse.