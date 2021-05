De politie heeft zondagmiddag op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) zes krakers aangehouden in een voormalig schoolgebouw aan de Archimedeslaan in Utrecht.

"Er waren ongeveer vijftien krakers, daarvan wilden er zes niet weggaan. Zij zijn aangehouden", aldus een politiewoordvoerder.

Tot 2010 was de lerarenopleiding van Hogeschool Utrecht in het pand ondergebracht. Daarna werd het pand gebruikt voor studentenwoningen. In 2019 moesten de bewoners het pand verlaten. Sindsdien staat het leeg.

Ontwikkelaar KondorWessels Projecten (KWP) is van plan om zestienhonderd tot tweeduizend nieuwbouwwoningen te bouwen op de plek van het pand. De bouw zal in 2023 of 2024 van start gaan.