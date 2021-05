Een motorrijder van de politie is in de nacht van zaterdag op zondag aangevallen op de Potterstraat in Utrecht. De agent wilde een bezoeker van het centrum een bekeuring geven, maar werd vervolgens geslagen.

Volgens de politie heeft de verdachte de agent ook beledigd. Dit was voor de agent aanleiding om de man aan te houden. De agent raakte gewond toen de verdachte zich probeerde te verzetten.

De man is aangehouden wegens openbare dronkenschap, belediging en poging tot doodslag. De agent is in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.