Een auto is zaterdag op zijn kop in het water terechtgekomen op het Oostrumsdijkje in Houten. Omstanders sprongen de auto achterna om de twee inzittenden te helpen. Een van de omstanders raakte hierbij lichtgewond.

De twee inzittenden zijn door de ambulancedienst nagekeken, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Een van de inzittenden is van Poolse komaf. Omdat de brandweer twijfelde of de bestuurder begreep wat aan hem werd gevraagd, zijn brandweerduikers het water in gegaan om te checken of er daadwerkelijk geen andere mensen meer in de auto zaten; het voertuig was leeg.