De stationspiano op Utrecht Centraal verdwijnt na zeven jaar. Omdat het instrument onlangs opnieuw is vernield, heeft de NS besloten de piano niet meer te vervangen.

In de nacht van vorige week donderdag op vrijdag werd de piano vernield. Dit is de derde keer sinds 2014 dat het instrument onherstelbaar is beschadigd.

"Voor ons is de maat vol", aldus een woordvoerder van NS, die spreekt van een ravage. "We maken nu een statement door geen nieuwe piano te plaatsen. We vinden het superjammer, want we zien de piano als een heel mooie toevoeging aan het station. Het is zo zonde dat mensen het instrument moedwillig vernielen."

Volgens de woordvoerder kost een nieuwe piano ruim 10.000 euro. Toen vandalen in 2019 de stationspiano hadden gesloopt, werd die vervangen door een bruine variant. Maar voor de NS is vervangen nu geen optie meer.

De vervoerder heeft de piano in het afgelopen jaar al geregeld moeten laten repareren. Zo werden toetsen verwijderd en werd de vleugel bekrast. Later werd een klep over de toetsen geplaatst, zodat ze 's nachts niet vernield konden worden. De reparatiekosten zijn volgens de woordvoerder al in de duizenden euro's gelopen.