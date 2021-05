De eigenares van een woning in Maarssenbroek moet een dwangsom van 10.000 euro betalen vanwege illegale kamerverhuur. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland onlangs bepaald.

Controleurs van de gemeente Stichtse Vecht troffen in 2019 in het huis niet alleen de huurder aan. In de woonkamer bevond zich een logé en op de bovenste verdieping lagen twee anderen te slapen. Hun kamers waren voorzien van een slot.

Volgens de huurder werkten zij in het restaurant van de eigenares. Ook op de tussenverdieping was een kamer die afgesloten kan worden.

De zaak loopt al sinds 2018, toen de woning voor het eerst gecontroleerd werd. De huiseigenares meldde aanvankelijk dat er maar één huurder zou zijn, maar dat klopte dus niet. Ze kreeg een dwangsom opgelegd, maar die weigerde ze te betalen. Ze stapte naar de rechter om de dwangsom aan te vechten.

De verhuurder voert aan dat de twee personen normaal gesproken bij haar thuis overnachten. Maar omdat ze vanwege een bruiloft logés had, moest het duo gedurende anderhalve maand in het andere huis slapen. De sloten waren nog niet verwijderd, omdat ze lelijke gaten zouden achterlaten in de deuren.

Verder zegt ze te worden verward met een andere Aziatische verhuurder, die in Maarssenbroek huizen verhuurt. Ze doelt daarmee op de bekende huisbaas Betty Chang. De rechtbank vindt haar verklaringen echter onvoldoende, zo staat in het deze week gepubliceerde vonnis.

Stichtse Vecht heeft ook de handen vol aan Chang, die in Maarssenbroek een flink aantal huizen bezit. In de wijk groeit het aantal meldingen over overlast door illegale verhuur.