Bij een recyclingbedrijf aan de Molenvliet in Wijk bij Duurstede is in de nacht van donderdag op vrijdag een stapel metaal in brand gevlogen. Bij de brand kwam volgens omstanders veel stinkende rook vrij.

Rond 1.00 uur kreeg de brandweer een melding over een brand in de loods van het recyclingbedrijf.

Door de brand was er veel rook in de bedrijfshal. Rook kan gevaarlijk zijn als die diep wordt ingeademd. Daarom zette de brandweer een grote ventilator in om het pand te ventileren.

Het nablussen van de brand nam veel tijd in beslag. Pas om 3.00 uur had de brandweer de brand onder controle en werd het sein brand meester gegeven.

Volgens Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is de oorzaak van de brand niet bekend.