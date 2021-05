Op een parkeerplaats bij de Haarrijnseplas in Utrecht is donderdagavond een bestelbus volledig uitgebrand. De politie gaat uit van brandstichting.

De brandweer werd rond 22.45 uur opgeroepen voor de brand. Aanvankelijk dachten de tipgevers dat de bestelbus in brand stond bij tankstation Haarrijn langs de A2 bij Breukelen, maar dat bleek op De Heldinnenlaan te zijn.

De brandweer had het vuur snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de bestelbus in vlammen opging. De zwaar beschadigde bus is door een berger afgesleept.