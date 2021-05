Het aantal meldingen over verwarde personen bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB) van GGD regio Utrecht is in 2020 verdubbeld ten opzichte van 2019. Volgens de gezondheidsdienst komt dat mede door de coronacrisis.

Het MAB van GGD regio Utrecht kreeg vorig jaar 913 meldingen over 723 personen met verward gedrag. Het gaat in veel gevallen om mensen met bijvoorbeeld een verslaving, schulden, psychische klachten of een combinatie daarvan. De meldingen zijn vaak afkomstig van de politie, familieleden of buren en betreffen onder meer overlast, woningvervuiling en verwaarlozing. Na een melding zorgt het MAB ervoor dat er hulp wordt ingeschakeld.

Het MAB ontving in 2020 bijna twee keer zo veel meldingen als in 2019. Een van de oorzaken is de coronacrisis, zegt onderzoeker Ellen Tromp. "We zien een toename van overlast, huiselijk geweld en suïcidaal gedrag. Het kan zijn dat er vaker meldingen worden gedaan, doordat er meer thuis wordt gewerkt. Zo kunnen bijvoorbeeld de buren sneller overlast ervaren. Maar door de coronacrisis en de quarantainemaatregelen is ook de druk op de groep mensen met verward gedrag toegenomen. Daardoor komen meer mensen in kwetsbare situaties terecht."

Daarnaast zijn er nog enkele oorzaken die de toename van het aantal meldingen kunnen verklaren. Zo is het meldpunt beter onder de aandacht gebracht bij de politie en wordt er vanuit een landelijk meldpunt tegenwoordig doorgeschakeld naar het regionale meldpunt.

Hoe groot de impact van pandemie op de stijging van het aantal meldingen precies is, is lastig vast te stellen, zegt Tromp. "We gaan ervan uit dat corona heeft geleid tot een toename van het aantal meldingen over personen met verward gedrag. Hoe groot deze stijging is, weten we niet."