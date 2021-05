Er rijden donderdag geen trams op lijn 61 in IJsselstein vanwege een zwaar ongeluk op woensdag. Momenteel wordt er nog gewerkt aan het herstellen van de bovenleiding.

Vervoerder U-OV zet de hele dag vervangende bussen in op het traject tussen Nieuwegein Stadscentrum en IJsselstein-Zuid. De trams op lijn 61 rijden wel in Utrecht en Nieuwegein. De reparatiewerkzaamheden zouden in de nacht van donderdag op vrijdag afgerond moeten zijn.

Bij tramhalte Doorslag in Nieuwegein ontspoorde woensdag een tram na een botsing met een auto op de Roerdomplaan. Daarbij raakten zes mensen gewond. De tram kwam dwars over de rails te liggen en botste met een wagon op het perron van de halte.

Het is nog niet bekend hoe de aanrijding heeft kunnen gebeuren. Meerdere omstanders meldden dat de bestuurder van de auto mogelijk was afgeleid door een aantal overstekende eenden. Toen de automobilist haar kind, dat bij haar in de auto zat, hierop wilde wijzen, zou ze per ongeluk door rood zijn gereden.

Het was het tweede ongeval met een Utrechtse sneltram in korte tijd. In maart ontspoorde een tram op de Laan van Maarschalkerweerd nadat de bestuurder van een bestelbusje door rood was gereden.

Het tramstel is woensdag rond 20.00 uur van de rails gehaald en geborgen op de remise in Nieuwegein. Sindsdien zijn de reparatiewerkzaamheden in volle gang.