Op de Roerdomplaan vlak bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein heeft woensdagochtend een aanrijding plaatsgevonden tussen een tram en een personenauto. De tram is hierbij ontspoord. Meerdere mensen raakten gewond.

Het incident vond iets voor 9.30 uur plaats. Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. Volgens de politie hebben vier mensen lichte verwondingen opgelopen. Twee van hen zijn naar het ziekenhuis vervoerd.

De tram is volledig uit de rails geraakt en op een perron terechtgekomen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het weg- en tramverkeer is voorlopig gestremd. Volgens de politie kan dit enige tijd duren.

Het is de derde keer in korte tijd dat er in de regio Utrecht een ongeluk plaatsvindt met een tram. Vorige maand ontspoorde ook een tram bij het St. Antonius Ziekenhuis. Een maand eerder ontspoorde een tram op de Uithoflijn.