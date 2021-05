Vmarkt, de veganistische supermarkt in de Utrechtse wijk Lunetten, sluit na drie maanden de deuren. Over minder dan een maand zal de winkel definitief gesloten zijn.

"Het is jammer, maar waar", zegt eigenaar Natascha de Rooij. "Het was sowieso een tijdelijk pand en nu is er een huurder gevonden die hier permanent wil zitten. Voor ons houdt ons avontuur in Utrecht daarmee op."

De Rooij had het pand ook permanent kunnen huren, maar besloot dat niet te doen. "Deze drie maanden waren een test. Door een nieuwe huurder die voor de deur staat, ga je denken: wil ik hier echt nog vijf jaar zitten? Ik wil het liefst een pand waar ik ook horeca in kan doen en dat kan hier niet."

Voor nu focust De Rooij zich op haar filiaal in Arnhem, waar ze een lunchroom in gaat bouwen. De Vmarkt in Lunetten is nog tot 20 juni open op elke woensdag en donderdag.