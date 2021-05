Central Park Festival komt in september met een extra festivaldag. Op 19 september - een dag na het al eerder geplande festival - treden onder anderen Krezip, Snelle, Suzan & Freek, Miss Montreal en Maan op in Park Transwijk. Ook jongeren onder de achttien jaar zijn daar welkom.

"We hebben al langer de droom om Central Park uit te breiden naar een weekender", zegt Huub van de Vecht van de organisatie. "Waarbij we één dag voor alle leeftijden wilden toevoegen. Juist omdat veel tieners graag het festival zouden willen bezoeken met hun ouders."

Het eendaagse festival in Park Transwijk zou eigenlijk in het voorjaar van 2020 plaatsvinden, maar werd vanwege de coronacrisis verplaatst naar 18 september dit jaar. Destijds geboekte artiesten, waaronder Kensington, De Staat, Di-rect en Chef's Special, Kraantje Pappie en Nielson, blijven in de line-up staan.

"Dít is het moment om deze extra festivaldag te introduceren", vervolgde Van de Vecht. "De zaterdageditie was al een half jaar van tevoren uitverkocht en de behoefte naar een muzikale dag is groot." Naast het hoofdpodium met bekende artiesten als Snelle en Krezip, staat op het festival een tent met diverse dj's, is er een reuzenrad en kunnen bezoekers varen in zwanenbootjes. In 2019 trok Central Park Festival zo'n twintigduizend bezoekers.

De extra dag is met name bedoeld voor jongeren en gezinnen, maar niet zo zeer voor kinderen. "We adviseren om met kinderen vanaf twaalf jaar te komen, aangezien we een popfestival zijn en geen entertainment voor jonge kinderen aanbieden", aldus de organisatie.