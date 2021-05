Medewerkers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht protesteren woensdag tegen de voorgenomen loonsverhoging van 0 procent. Met auto's worden een nul en procentteken gevormd.

De wagens staan rond 12.00 uur in deze formatie op het parkeerdek op de derde verdieping van het UMC Utrecht. De locatie is bewust gekozen, omdat het protest vanaf het naastgelegen Matthias van Geunsgebouw goed zichtbaar is. De actie, die is opgezet door vakbond FNV, wordt om 12.30 uur afgesloten met een hoop getoeter.

De toeteractie is een reactie op het volgens FNV "ironische applaus" dat zorgmedewerkers in maart vorig jaar kregen. In heel Nederland staken mensen al klappend de zorgwerkers een hart onder de riem. Volgens FNV was het een mooi gebaar, maar leverde het de zorgmedewerkers geen geld op.

De vastgelopen cao-onderhandelingen met werkgeversorganisatie NFU vormen de directe aanleiding voor de actie. "Na vijf maanden onderhandelen willen de werkgevers nog geen millimeter schuiven", zegt Elise Merlijn namens FNV. "Ze blijven vasthouden aan 0 procent loonsverhoging."

"Ook weigert de NFU goede afspraken te maken over verlaging van de werkdruk en een generatieregeling, waarmee oudere collega's gezond hun pensioen kunnen halen", vervolgt Merlijn. "Het is absurd dat de NFU zich zo opstelt. Er is voldoende geld om deze afspraken te maken, maar ze willen dit investeren in nieuwbouw en nieuwe apparatuur in plaats van in hun eigen mensen."

Bemiddelaar ingeschakeld om de gemoederen te sussen

Karen Kruijthof, bestuurder van het Amsterdam UMC en cao-onderhandelaar namens alle acht umc's in Nederland, begrijpt dat de vakbonden een algehele loonsverhoging willen.

"Maar wij als werkgevers hebben de verantwoordelijkheid voor een gezonde en solide bedrijfsvoering", zegt Kruijthof. "De uitzonderlijke situatie met de coronacrisis brengt helaas ook financiële gevolgen met zich mee. We kunnen geen hypotheek nemen op uitgaven in de toekomst."

Om de gemoederen te sussen, is inmiddels een onafhankelijke bemiddelaar ingeschakeld, meldt de NFU.