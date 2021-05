Een maaltijdbezorger is maandagavond met zijn auto uit de bocht gevlogen en tegen een boom geknald op de Soestwetering in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Hij was op dat moment op weg naar een klant.

Het ongeluk gebeurde rond 20.15 uur. De bestuurder kwam vanaf de Terwijdesingel. Toen hij linksaf sloeg naar de Soestwetering verloor hij de macht over het stuur en kwam in de berm tegen de boom tot stilstand.

Toezichthouders die toevallig in de buurt waren, zorgden voor een wegafzetting. De bestuurder van het ongeval kwam met de schrik vrij.

De auto van de maaltijdbezorger was zodanig beschadigd dat het voertuig door een berger moest worden afgesleept.