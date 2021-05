Een bestuurder die onder invloed was van drugs, is maandagochtend met zijn auto van de A12 bij Utrecht geraakt. Hij kwam enkele meters verder in de sloot terecht, maar kon zelf uit het voertuig komen.

De man was op het dak van zijn auto geklommen en daar wist de brandweer hem later weer vanaf te halen.

De politie nam wel een speekseltest af bij de man. Daaruit bleek dat de bestuurder onder invloed van verdovende middelen was.

De man is door de politie aangehouden. Het is niet bekend welke drugs de man gebruikte.