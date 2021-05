Een personenauto en een busje zijn in de nacht van zondag op maandag flink beschadigd geraakt bij een botsing op De Heldinnenlaan in Utrecht. Het is niet bekend of er ook gewonden zijn gevallen.

De personenwagen botste waarschijnlijk op de kruising tegen de zijkant van het busje. Niet veel later waren meerdere politieagenten en een ambulancewagen ter plaatse.

Op foto's is een agent met een grote fles in zijn hand te zien. Dit type fles wordt gebruikt voor lachgas. De politie wilde maandag niet reageren op het incident.