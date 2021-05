De politie heeft zondag de auto en het rijbewijs van een automobiliste in beslag genomen. Ze werd in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn gepakt, omdat ze lachgas had gebruikt en daarna achter het stuur kroop.

Agenten hielden haar staande op de Emmy van Lockhorststraat in Utrecht. De vrouw kreeg een rijverbod opgelegd vanwege het gebruik van lachgas, maar daar hield ze zich niet aan.

"Kennelijk dacht ze dat het een grapje was, want na een tijdje stapte ze in de auto en reed ze weg richting de Vleutensebaan. Niet slim, want toen werd ze aangehouden en voorlopig is ze haar auto en rijbewijs kwijt", schrijft de politie op Instagram.